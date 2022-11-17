PSG'nin yıldızı Lionel Messi, futbolu beklenenden daha erken bırakacak

Arjantin ve Paris Saint-Germain yıldızı Messi, kısmen aile sorumluluklarına bağlı olarak futbol kariyerine yakında son verebileceğini söyledi.

Messi gelecekten emin olmadığını itiraf etti

Ailesinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor

Ancak geçen seneye göre şu anda futbolda daha mutlu olduğunu söyledi.

NE OLDU? Son zamanlarda, uzun süre futbol oynamayacağını düşündüğünü söyleyen Messi, futboldaki geleceğinin belirsiz olduğunu yineledi.

NE SÖYLENDİ? Universo Valdano'ya konuşan Messi, kariyerini ne zaman bitireceği sorulduğunda şunları söyledi: "Bilmiyorum, pek çok şey oluyor. Çocukken Arjantin futbolunda oynayabilmek hep hayalimdi. Ancak bugün bu durum birçok şeye bağlı. Ailem var, üç çocuğum var, hayatımda çok büyük bir değişiklik yaşadım ve bu benim için de ailem için zordu. Şimdi üstesinden geldim ve muhteşem hissediyoruz.

“Futbolu seviyorum, oynamayı seviyorum ve bundan zevk alıyorum. Hayatım boyunca yaptığım tek şey futbol oynamak. Ancak bundan sonra ne yaparsam yapayım bununla bağlantılı olacağından emin değilim. Daha fazla futbol oynayacağımı sanmıyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi, PSG'deki ilk sezonunda zaman zaman acı çekti, ancak Fransa başkentinde bu sezon 13 Ligue 1 maçında yedi gol ve 10 asistle oynayarak harika bir ikinci sezon geçiriyor. Yıldız oyuncu, kariyerinin sonlarında Arjantin'de futbol oynama hayalini bir kenara bırakmışa benziyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin, C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. PSG'nin yıldızı büyük kupayı kazanarak tarih yazmak istiyor.