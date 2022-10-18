Arjantinli yıldız, kasım ayında oynanacak turnuva öncesinde sakatlanmaktan korkuyor.

Paris Saint-Germain’in süperstarı Lionel Messi, kasım ayında Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nı kaçırma tehlikesinden bir hayli endişeli.

Bilindiği gibi Juventus yıldızı Di Maria ile AS Roma’nın anahtar futbolcusu Dybala, kısa süre önce sakatlandı.

Di Maria’nın Dünya Kupası’na yetişmesi bekleniyor ancak Dybala’nın turnuvada oynayabilmesi kolay görünmüyor.

Lionel Messi ne söyledi?

DirecTV’ye konuşan Messi, konuyla ilgili korkusunu şu sözlerle aktardı:

“Sakatlıklar endişe verici. Bu, önceki turnuvalardan farklı olarak yılın farklı bir zamanında oynanan farklı bir Dünya Kupası ve o kadar yakın ki, başınıza gelecek herhangi bir küçük şey sizi dışarıda kalmaya zorlayabilir.

"Dybala ve Di Maria'ya olanlarla ilgili gerçek şu ki, kişisel olarak endişeleniyorsunuz ve bu tür şeyleri gördüğünüzde daha çok korkuyorsun.

“Bu sürekli düşündüğünüz bir şey ama kafanızda bununla oynamak da çelişkili olabilir.

“Yapabileceğiniz en iyi şey oyununuzu her zaman yaptığınız gibi oynamak.

"Umarım Di Maria ve Dybala zamanında iyileşir. Bunu yapmak ve turnuvaya iyi bir şekilde ulaşmak için yeterli zamanları var.”

Messi, daha önce yaptığı açıklamada 2022’deki turnuvanın kendi kariyerindeki son Dünya Kupası olduğunu bildirmişti.