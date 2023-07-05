Fransız kulübü PSG, yeni hocasının Luis Enrique olduğunu açıkladı.

Uzun bir süredir beklediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna geride bıraktığımız sezonda da ulaşamayan PSG’nin yeni teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique oldu.

Christophe Galtier’in sözleşmesini fesheden PSG, Luis Enrique ile sözleşme imzaladı ve transfer çalışmalarına başladı.

Galtier’in ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte resmen Fransız ekibinin başına geçecek olan Luis Enrique, İspanya’nın 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Luis Enrique daha önce Barcelona'da büyük başarılar elde etmiş, göreve geldiği ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Copa del Rey'yi kazanmıştı.

Kariyeri başarılarla dolu

Camp Nou'daki görev süresi boyunca bir La Liga şampiyonluğu daha ve iki Copa del Rey zaferi daha elde eden Luis Enrique, Tottenham’dan gelen teklifi geri çevirmişti.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yıl üst üste son 16 turunda elenmesini takiben hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Galtier, PSG yönetiminin güvenini kaybetmişti. Bu durumun yanı sıra yasal sorunlarla da boğuşan Galtier, oğlu John Valovic-Galtier ile birlikte Nice’te görev yaptığı döneme dair ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Aralık ayında psikolojik taciz ve ayrımcılık suçlamalarıyla yargılanacak olan Galtier, suçlu bulunması halinde üç yıl hapis cezası alabilir.