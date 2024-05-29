Yeni sezon öncesi hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen PSG, ilk imzayı attırdı.

Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşsa da Şampiyonlar Ligi hedefini bu sezon da gerçeğe dönüştüremeyen PSG’de yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Kylian Mbappe ile yeni sözleşme imzalayamayan ve yıldız oyuncuyu Real Madrid’e kaptıran Fransız ekibi, kaleye oldukça sürpriz bir isim transfer etti.

PSG’nin Krasnodar’ın kalecisi Matvey Safonov’u kadrosuna kattığı belirtildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre bu transfer için Krasnodar’a 20 milyon euro ödeyecek olan PSG, genç kaleciyle beş senelik sözleşme imzalayacak.

Rusya'nın 1 numarası

Bu sezon Krasnodar formasıyla 30 maça çıkan 25 yaşındaki Rus kaleci son dönemde Rusya Milli Takımı’nın da bir numarası olmuştu. Kadrosunda Gianluigi Donnarumma’nın yanı sıra Keylor Navas, Arnau Tenis ve Sergio Rico gibi kaleciler bulunan PSG’nin bu gelişmenin ardından Navas ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Donnarumma’nın pas kalitesinin yeterince iyi olmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde zaman zaman problem yaşayan PSG’de teknik direktör Luis Enrique’nin İtalyan kaleciyi 11’den kesip kesmeyeceği de bu gelişmenin ardından şimdiden merak konusu oldu.

Ünlü teknik direktör hatırlanacağı gibi kariyerinin en iyi döneminde David De Gea’yı İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkartmış ve bunu pas kalitesinin yeterince iyi olmamasıyla açıklamıştı.