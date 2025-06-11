PSG’nin transfer etmek istediği Kim Min-Jae hiç beklenmedik bir lige ve takıma gidiyor!

PSG, Kim Min-jae'yi radarına aldı ancak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ve Premier Lig kulüpleri devrede.

Paris Saint-Germain, Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Güney Koreli stoper Kim Min-jae’yi kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Fransız devinin bu transferde ciddi rakipleri var. Özellikle Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, oyuncu için agresif bir şekilde devreye girdi. Premier Lig’den Liverpool ve Newcastle United da Kim için temas kuran ilk kulüpler arasında yer alıyor.

Kim Min-jae yeni bir başlangıç arıyor

Kim Min-jae, Napoli’de geçirdiği başarılı sezonun ardından Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Ancak Bundesliga'da beklenen performansı sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, yeniden form tutmak için kulüp değişikliğine sıcak baktığı belirtiliyor. PSG ise, geçtiğimiz yıl Lucas Beraldo ve Willian Pacho gibi genç savunmacıları transfer ederek bir gençleşme hareketi başlatmıştı. K

im’in tecrübesi, bu genç kadroya denge getirebilir.

Haberlere göre Kim Min-jae, Almanya'dan ayrılması durumunda Premier Lig’de oynamaya öncelik vermeyi düşünüyor. Liverpool ve Newcastle United, oyuncuyla ilk temasa geçen takımlar olarak öne çıkıyor. Buna karşın PSG ve AC Milan’ın da Güney Koreli savunmacının durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor. Al-Nassr ise, oyuncunun kampı ile doğrudan temasa geçti ve transfer için yoğun mesai harcıyor.

Bayern Münih, geçtiğimiz hafta Kim Min-jae için belirlediği bonservis bedelini 50 milyon eurodan 35 milyon euroya düşürdü. Bu indirim, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin iştahını artırmış durumda. Hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle karşı karşıya kalan Kim, kariyerine hangi ligde devam edeceği konusunda karar aşamasında.