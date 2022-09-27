Arjantinli süperstar, Mbappe'nin en iyilerden biri olmak için daha zamanının olduğunu düşünüyor.

Paris Saint-Germain'in süperstarı Lionel Messi, Kylian Mbappe'nin yeteneklerinden bahsetti.

Fransız golcünün 'komple' bir futbolcu olduğunu söyleyen Messi, bir yandan da 'henüz' en iyilerden biri olmadığını vurguladı.

Messi, Mbappe'nin çalım yeteneğine de övgü yaptı.

Ne söyledi?

Fransız yıldızın yeteneğini öven Messi, şu yorumu yaptı:

"Mbappe farklı bir oyuncu. O bir canavar. bire bir pozisyonlarda çok güçlü. Hızlı, harika bir gol atma duygusu var.

Çok komple bir oyuncu ve bence bunu yıllardır gösteriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde en iyilerden biri olacağına eminim."

Messi ve Mbappe'yi ne bekliyor?

İki yıldız da millî arada Arjantin ve Fransa'ya yardım ettikten sonra Ligue 1'e dönmeye hazırlanıyor.

PSG, ligin dokuzuncu haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Nice'i konuk edecek. Başkent temsilcisi ardından 5 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanına gidecek.