Lionel Messi, PSG'deki takım arkadaşının sözleşmedeki zenginliklerine göz dikmiş durumda.

Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin sözleşme konusu, belirsizliğini koruyor. Arjantinli süperstar, kulüple henüz masaya oturmuş değil.

Bununla birlikte PSG Ultras, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden Messi'yi sorumlu tutmuş durumda.

PSG taraftarları, hak ettiğinden fazla maaş aldığını düşündükleri Arjantinliyi pazar günü Rennes maçında protesto etmeye hazırlanıyor.

Bununla birlikte Messi'nin, yönetimden yeni bir talebi olduğu da öne sürüldü.

İddialar neler?

RMC'de yer alan habere göre Messi, yönetimden Kylian Mbappe'ye sunulan sözleşme şartlarının aynısını talep etti.

İddiaya göre PSG yönetimi, Messi'nin bu teklifini kabul etmedi.

Christophe Galtier ne söyledi?

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, cuma günü yaptığı açıklamada Messi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Leo ve yönetimin çok kez konuştuğunu biliyorum. Ancak görüşmelerin detaylarını bilmiyorum. Leo'nun takımda kalması, herkesin isteği.

"Leo soyunma odasında mutlu ve kararlı. Goller atıyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Yaşına göre her gün iyi antrenman yapıyor. Geleceğine gelince, ne olacağını bilmek için çok erken."