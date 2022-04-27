Vinicius Tobias: Real Madrid'in yeni genç transferi Brezilya'nın Alexander-Arnold'a cevabı olabilir

Dani Alves, Cafu, Carlos Alberto...Konu en kaliteli sağ beklere gelince, bu işi Brezilya'dan daha iyi yapan çok az ülke var.

Ancak bu durum son yıllarda değişti. Öyle ki 39. doğum gününe bir aydan daha az bir süre olmasına rağmen, Alves'in 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya takımında yer alması bekleniyor.

Alves kramponlarını astığında onun yerine kim geçecek bilinmiyor ancak birkaç yıl içinde bir sonraki üst düzey Brezilyalı sağ bek o ünlü sarı formayı giymeye hazır olacak.

Söz konusu oyuncu, Internacional'da üst sıralarda yer alan anavatanında birkaç yıldır göze çarpan Vinicius Tobias.

1 Nisan'da Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın 15 yaş altı takımının 2019'da Güney Amerika Şampiyonası'nı kazanmasına yardım ettikten sonra Brezilyalı taraftarların radarına girdi. Arjantin'e karşı alınan son galibiyette Vinicius gol attı.

O zamandan beri Trent Alexander-Arnold'a benzetildi. Öyle ki Tobias da tıpkı Arnold gibi kariyerine orta sahanın merkezinde oyun kurucu rolünde başladı.

Dani Carvajal bu sezon, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman aksadı. Çok yönlü ikili Nacho ve Lucas Vazquez de bu pozisyonda beklenileni veremedi ki asıl pozisyonları sağ bek değil.

Real Madrid'in 19 yaş altı takımında 16 yaşındaki Alejandro Jimenez için Madrid'de büyük umutlar olsa da Bayern Münih'in oyuncu ile ilgilendiği söyleniyor. Bu yüzden Vinicius'un A takımda yer almak için ciddi bir şansı var.

Ancak İspanya başkentine giden yol kolay olmadı.

Henüz 12 yaşındayken, Vinicius annesinin Sao Paulo'daki evini terk etmeye ve Brezilya'nın doğu kıyısı boyunca 1100 kilometre (685 mil) güneye, Internacional'ın akademisine kaydolduğu Porto Alegre'ye taşınmaya zorlandı.

Rakiplerini alt edip ceza sahasına orta sahadan girebilmesi, oyun vizyonu ve yaptığı paslarla her zaman takım arkadaşlarını bulma eğilimi ile kulübün oyuncu kaşiflerinin dikkatini çekti.

Vinicius, GloboEsporte'ye sağ beke geçiş hikayesini aktarırken, "Forvet olarak transfer edildim, ancak 2017'de orta saha oyuncusu olarak oynuyordum."

"Bekimiz Gustavo Bagatini sakatlandı ve başka bir oyuncumuz yoktu. Teknik direktör Lucas Marchetti'den orada oynama şansı istedim. Çok zor değildi ama yine de öğrenecek çok şeyim vardı."

Vinicius çabucak öğrendi ve asla geriye bakmadı. Internacional'daki kariyerini kulübün 2021'de Brezilya U20 Şampiyonasını kazanmasına yardım ederek taçlandırdı.

GOAL'a, Vinicius'un hocalığını yapan Joao Miguel, "O tipik Brezilyalı bir oyuncu, çok yüksek düzeyde teknik yeteneklere sahip bir atlet" diyor.

"Top ve onun arasındaki ilişki harika, oyunun problemlerini çözme yeteneği ve oyunun taktiksel meselelerini anlaması çok yüksek.

"Fiziksel özellikleri de çok iyi ve iyi bir mental güce sahip. Mücadeleyi seven ve oyunun zorluklarından hoşlanan bir oyuncu.

"Bu nedenle, tüm bu beceriler sayesinde parlayacağı yurt dışına şimdiden adım atıyor olması büyük bir mutluluk."

Bu beceriler, bir dizi Avrupa kulübünün ilgisini çekti. Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Atletico Madrid bu kulüplerin arasındaydı.

Ancak Vinicius Tobias yarışını Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk kazandı. Onun için 6 milyon Euro ödeyeceklerdi.

Internacional'dan ayrılırken çocukluk kulübü için bir A takım maçı bile oynamamıştı. Shakhtar'a dahil olur olmaz ise altı hazırlık maçında yer aldı.

Bu maçlar muhtemelen onun kulüpteki tek maçları gibi görünüyor. Vinicius da Shakhtar takımında yer alan birkaç Brezilyalı oyuncudan biri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından takımdan ayrıldılar.

Daha önce de oyuncu ile ilgilenen Real Madrid, Vinicius'u transfer etmek için hızla harekete geçti. 2022-2023 sezonu sonunda 17 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladılar.

Avrupa'ya gelişinden bu yana çok şey yaşamış olmasına rağmen, Vinicius İspanya'ya alıştı ve kısa süre önce Real Madrid Castilla formasıyla İspanyol futbolunun üçüncü kademesinde forma giydi.

Takımda üç Avrupa Birliği üyesi olmayan oyuncu - Vinicius Junior, Rodrygo ve Eder Militao - olması nedeniyle bu sezon forma giyemeyecek olmasına rağmen A takım kadrosuyla da antrenman yaptı.

Ancak Vinicius, şansını beklemesi gerekse bile La Liga sahnesine çıkma zamanı kesinlikle gelecek.

Brezilya'nın dünyanın en iyi sağ beklerini üretme konusundaki uzun geçmişi devam edecek gibi görünüyor.

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