Yeni sezonda Real Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin PSG'ye veda günü netleşti.

PSG’nin Şampiyonlar Ligi macerasının Dortmund karşısında son bulmasının ardından Fransız ekibi için bir numaralı gündem maddesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe’nin kulüpten ne zaman ayrılacağı oldu. PSG forması giydiği dönemde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçiren Mbappe, Dortmund maçı sonrasında turu geçmeyi hak ettiklerini söylemişti.

Mbappe ne söyledi?

Maçın ardından yaptığı açıklamada, “Rakiplerimizi kötülemeye gerek yok ama açık konuşmak gerekirse her iki maçta da daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Herkes kendi analizini yapmak zorunda ama gerçek şu ki onlar bize bir ya da iki kez gelip gol attılar, biz ise sık sık onların sahasına girip gol atamadık. Bu reddedilemez bir gerçek. Kötü şans hakkında çok fazla konuşmayı sevmiyorum. İyi olduğunuzda top direğe çarpmaz, içeri girer. Bugün hücum oyuncuları olarak yeterince iyi değildik” demişti.

Veda tarihi netleşti

PSG’de oynadığı yedi yılın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Mbappe’nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığı bilinirken, PSG de Mbappe’nin ayrılık sürecine kendisini hazırladı. L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi Şubat ayından bu yana Parc des Princes'te Toulouse ile oynanacak maç öncesinde Mbappe’ye vedaya hazırlanıyor. Törenin detayları henüz açıklanmamış olsa da Mbappe kulübe 12 Mayıs 2024 Pazar günü ligin 33. hafta karşılaşmasında veda edecek.