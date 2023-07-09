PSG yönetimi büyük bir olasılıkla Real Madrid forması giyecek olan Kylian Mbappe’nin yerine transfer edilecek ismi belirledi.

Kylian Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak isteyen ancak şu ana dek bu arzusunda başarılı olamayan PSG’nin Fransız oyuncunun takımdan ayrılması halinde rotayı Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen’e çevireceği öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre PSG’nin yeni teknik direktörü Luis Enrique de bu transfer için oldukça istekli.

Habere göre Napoli şimdiden PSG’den gelen 100 milyon euroluk teklifi reddederken, oyuncunun bonservisini 180 milyon euro olarak belirledi. Mbappe’nin olası satışından büyük bir gelir elde etmesi beklenen PSG’nin bu satışın ardından Osimhen için yaptığı teklifi yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Di Canio'dan sert eleştiri

Öte yandan Napoli ise oyuncusunun kontratını uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Napoli ise Osimhen’in ayrılığı durumunda birini hedefini Lille’in golcüsü Jonathan David olarak belirledi. Öte yandan Lazio ve West Ham’ın eski yıldız Paolo Di Canio, sözleşme konusundaki tutumundan ötürü Mbappe’yi eleştirdi.

Mbappe’nin PSG tarafından şımartıldığını belirten Di Canio, “Mbappe’nin bu şekilde 200-300 milyon euro kazanması utanç verici. Kulüplerin arkasında taraftarlar ve tarihlerinin getirdiği saygınlık var. Bunu 2 milyar euroya bile satın alamazsınız ve Mbappe bunların hiçbirine saygı duymuyor” dedi.