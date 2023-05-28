29 yaşındaki İspanyol file bekçisi, talihsiz bir kaza geçirdi.

Ligue 1 şampiyonu PSG'de forma giyen kaleci Sergio Rico'dan kötü bir haber geldi.

İspanyol gazetesi MARCA'da yer alan habere göre 29 yaşındaki eldiven, attan düşerek başını yere vurdu ve ağır yaralandı.

Rico, acilen helikopterle Sevilla'da hastaneye kaldırıldı. MARCA'nın bildirdiğine göre kafasına aldığı darbeden dolayı entübe olan İspanyol kalecinin durumu stabil.

Sevilla'dan paylaşım

Rico'nun eski kulübü Sevilla, kaza haberinin ardından oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sevilla'nın resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü ol ve çabuk toparlan" ifadesi kullanıldı.

PSG ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Rico, mevcut sezonda resmî müsabakalarda hiç forma şansı bulamadı.