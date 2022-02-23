28 yaşında aramızdan ayrılan Emiliano Sala'nın uçak düşmeden önce bilincini kaybettiği öğrenildi.

Ocak 2019'da Nantes'tan ayrılan Emiliano Sala, Cardiff'e imza atmak üzereyken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatının ardından İngiltere'de soruşturma başlatıldı ve kazaya dair bazı bilgiler ortaya çıktı.

Emiliano Sala ne yaşadı?

Mirror oyuncunun, uçak denize düşmeden önce hayatını kaybettiğini söylüyor. Yürütülen soruşturma neticesinde Emiliano Sala'nın uçak düşmeden önce karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı bilincini kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Sala'nın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde oyuncunun yüksek düzeyde karbon monoksite maruz kaldığı netleşti.

Emilano Sala'nın ölüm nedeni kafasına ve göğsüne aldığı sert darbeler sonucu oluşan yaralar. Ayrıca Arjantinli oyuncu, uçağın egzoz sisteminin neden olabileceği bir zehirlenme yaşadı ve bilinçsiz kaldı.

Ne olmuştu?

21 Ocak 2019'da Emiliano Sala'yı transfer olduğu Cardiff'e imza atmak üzere götüren uçak denize düşmüştü. Uçak Nantes'tan 19:15'te havalandı.

Ancak Guernsey yakınlarında saat 20:15'te uçakla radar teması kesildi.

Denizde kaybolan uçak birkaç hafta sonra 67 metre derinlikte bulundu.

Sala'nın cesedi 7 Şubat 2019'da teşhis edilirken pilotun cesedi ise halen bulunabilmiş değil.

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