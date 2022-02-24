Paris Saint-Germain süperstarı Neymar, gençlik yıllarının başında Real Madrid için oynamaya hazır olduğunu, ancak Brezilya'yı özlediği için İspanyol devine transfer olmadığını açıkladı.

Santos formasıyla futbolseverlerin tanıdığı ve kendi kuşağının en iyi oyuncularından birisi olarak kabul edilen Neymar, Barcelona'da Lionel Messi ve Luis Suarez gibi isimlerle beraber La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.

PSG, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Brezilyalı yıldızı transfer ederek dünya transfer rekorunu kırdı.

Neymar ayrıca, ülkesi için Pele'nin ardından en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Brezilyalı süperstar, gençliğinde Madrid'de oynama fırsatı yakaladığını ama bu şansı değerlendirmediğini belirtti.

Ne söylendi?

Neymar, kariyerine Santiago Bernabeu'da başlamayı seçmiş olsaydı, kesinlikle benzer bir başarı elde ederdi, ancak gençlik yıllarının başında Brezilya'yı terk etmeye hazır değildi.

30 yaşındaki oyuncu Fenomenos Podcast’a şu açıklamaları yaptı: "10 yaşındayken Real Madrid beni denemeye davet etti.

“Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum, antrenmanlarını ve maçlarını izledim. Galacticos dönemiydi ve Real Madrid'de oynamaya hazırdım.

"Bir maç izledim ve tüm goller Brezilyalılar tarafından atıldı.

“Sanırım iki golü Ronaldo, bir diğerini Robinho ve öbürünü Julio Baptista bir serbest vuruştan kaydetti. Sonraki golü ise Roberto Carlos attı.

"Maçtan sonra hepsiyle fotoğraf çektirdim. Çok heyecanlıydım. Denemeler için bir hafta orada kaldım.

“Dört beş gün sürdü. Beşinci gün beni Barcelona'da düzenlenen MIC Cup'ta bir maça götürmek istediler ama ben gitmemeyi tercih ettim.

“Brezilya’yı çok özlemiştim ve eve dönmek istedim.”

Neymar, PSG'de nasıl bir performans sergiledi?

Brezilyalı yıldız, PSG'ye katılmasından bu yana kupa koleksiyonuna 10 yerli kupa daha ekledi ve 2019-20 sezonunda ilk Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

Barcelona’nın eski yıldızı, Parc des Princes'te geçirdiği süre boyunca sakatlık sorunlarıyla mücadele etti, ancak kulüpte bugüne kadar 132 maçta 91 gol atmayı başardı.

Neymar, kariyerinin nasıl sonuçlandığı konusunda pişmanlık duymuyor.

Fransa'ya transfer olduğunda profesyonel yolculuğuna Madrid akademisinde başlayan bir diğer oyuncu olan Pablo Sarabia ile tekrar bir araya geldiğinde o dönemler hakkında konuştuklarını söyledi.

“Çok komikti. O dönem PSG'de oynayan Pablo Sarabia ile tanıştım ve o da tıpkı benim gibi Real Madrid’deydi.

“Az bir süre orada kalmış olmamıza rağmen Sarabia her şeyi hatırlıyordu."

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