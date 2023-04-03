Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Fransız ekibi dev bir transfer için düğmeye bastı

Yaz transfer döneminde Lionel Messi ile yollarının ayrılması beklenen ve kadrosunda büyük değişimlere hazırlanan PSG’nin transfer listesinin bir numarasına Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen’i koyduğu öne sürüldü. Bu sezon 29 maçta attığı 25 golle Napoli’yi adım adım şampiyonluğa taşıyan Nijeryalı santrforun yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PSG’nin yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Chelsea’nin de radarında yer alan Osimhen, Fransız basınından RMC Sport’ta yer alan habere göre PSG forması giymeye yakın.

Sözleşmesinin bitmesine iki yıl var

Habere göre Messi takımda kalsa bile hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, daha önce Lille formasıyla Ligue 1’de de boy gösteren yıldız oyuncuyu transfer etmek için oldukça kararlı.

Takımıyla iki senelik daha kontratı bulunan Osimhen geçtiğimiz günlerde Sport 1’e verdiği demeçte geleceğine dair herhangi bir karar vermediğini belirtirken, “Neler olacağını bilmiyorum. Sanırım doğru yoldayım. Sezon sonunda menajerimle oturup neler olabileceğini konuşacağım. Napoli’ye her şey için minnettarım ve geleceğime ilişkin en doğru kararı kulüple birlikte vereceğim” demişti.