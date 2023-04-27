Paris Saint-Germain, iyileşme süreci devam eden Brezilyalı forvet Neymar'ın sakatlığıyla ilgili bir güncelleme yayınladı.

Güney Amerikalı, şubat ayından beri forma giyemiyor

Ameliyat olmak zorunda

İyileşmesini hızlandırmaya hazır

NE OLDU? 31 yaşındaki yıldız, 19 Şubat'ta Ligue 1'de Lille ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlandı ve bu durum, onu ameliyat olmaya zorladı. Neymar o zamandan beri saha kenarında kaldı. Yıldız futbolcu, bu süreçte memleketi Brezilya'ya dönerek zaman geçirdi ve eski kulübü Santos'u ziyaret etti. Yıldız futbolcu şimdi tam formuna geri dönme yolunda ilerliyor ve PSG'nin sağlık ekibiyle çalışırken iyileşme sürecini hızlandırmaya hazır.

NE SÖYLENDİ? PSG'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Neymar Jr, Paris Saint-Germain'in sağlık personeli ve onu ameliyat eden cerrahlarla birlikte antrenman merkezine dönerek koruyucu maskesini çıkardı. Testlerinden güven verici sonuçlar alan oyuncu artık rehabilitasyon protokolüne Paris'te devam edebilecek."

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SIRADA NE VAR? 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya (244 milyon $) transfer olduğunda dünyanın en pahalı oyuncusu haline gelen Neymar, Fransa'daki altıncı sezonunun sonuna yaklaşıyor. Brezilyalı, PSG'de 173 maçta 118 gol kaydetti.