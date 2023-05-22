Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG'deki günleri sayılı... Yeni durağı ise çok büyük ihtimalle Premier Lig olacak.

NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, birçok Premier Lig kulübü Brezilyalı yıldız için PSG ile görüşmelere başlarken en çok aşama kaydeden kulüp Manchester United oldu.

Newcastle United'ın da Neymar'ı transfer etmek istediği aktarılırken Arap sermayesindeki kulübün de görüşmelerde ileri bir noktaya geldiği bildirildi.

BÜYÜK RESİM: PSG, bu yaz 31 yaşındaki oyuncuyu satmak için tüm yolları deneyecek ve Neymar da kulüpten ayrılmaya oldukça sıcak bakıyor.

Özellikle, PSG'den yakın arkadaşı Messi ile beraber yuhalanmalarının ardından kulüple bağlarının koptuğu hatırlatılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Casemiro, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı transfer etmesi için baskı yapıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Neymar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Fransız ekibi, Brezilyalı yıldızı takımdan temelli göndermeyi hedefliyor.

PSG, Neymar'ı 2017 yılında Barcelona'dan dünyanın en pahalı transferi olarak 222 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak Neymar'ı cezbetme şansını artıracak.

Premier Lig'in son iki maçında alacakları 1 puanla yeniden Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutacaklar. Erik ten Hag'ın ekibi, Perşembe günü Chelsea ile karşılaşacak ve Pazar günü Fulham ile mücadele edecek.