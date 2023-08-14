Hücum hattını yenilemeye odaklanan PSG, Juventus’un İtalyan yıldızını listesine aldı.

Kylian Mbappe’nin yeniden A takım kadrosuna dönmesinin ardından Neymar ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Brezilyalı efsanenin Al-Hilal’e transferinin tamamlanmasını bekleyen PSG, alternatif arayışlarına da hız verdi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, PSG’nin Juventus forması giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa’ya yönelebileceğini öne sürdü.

Hücumun her bölgesinde oynuyor

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus’un yaptığı Al-Hilal için sağlık kontrolünden geçmek üzere olan Neymar’ın takımdan resmen ayrılmasının ardından Chiesa için temaslara başlayacak olan PSG yönetimi, İtalyan oyuncunun hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor olmasından ötürü bu transferin kadroya önemli bir derinlik katacağına inanıyor.

Juventus’un bu transfer için 50-60 milyon euro arasında bir bedel talep edeceği belirtilirken, Chiesa da kariyerini PSG formasıyla sürdürmeye istekli görünüyor. Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu bu maçlara dört gol ve altı asist sığdırmıştı. Chiesa Juve’ye 40 milyon euro karşılığında Fiorentina’dan transfer olmuştu.