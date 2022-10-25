Gelecek sezonki transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fransız devi, stoper transferine öncelik veriyor.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, PSG'nin gelecek yaz Milan Skriniar'ı kadrosuna katamaması halinde Villarreal'in İspanyol stoperi Pau Torres'e yöneleceğini öne sürdü. Kontratında 50 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Torres, takımıyla 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Villarreal altyapısından yetişen 25 yaşındaki stoper son dönemde sergilediği performansla İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique'nin de vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz sezon La Liga'da attığı beş golle öne çıkan Torres, özellikle geriden oyun kurma konusundaki kabiliyetiyle öne çıkmayı başarmıştı.

Öte yandan Inter'in Slovak stoperi Skriniar'ın kontratının sona erecek olması nedeniyle bu oyuncuyu öncelikli transfer hedefi olarak belirleyen PSG, İtalyan devinin yeni sözleşme baskısına rağmen bu transferde mutlu sona ulaşacağına inanıyor. CIES'e göre bonservisi 40 milyon euro civarında olan Skriniar takımıyla Serie A zaferi yaşamıştı.