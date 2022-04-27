Manchester City efsanesi Sergio Agüero, Phil Foden'ı “Prens” olarak nitelendirdi ve Pep Guardiola’ya genç oyuncu hakkında bazı tavsiyeler verdiğini söyledi.

Agüero, Foden'in Real Madrid'e attığı golle ilgili heyecanlı tepkisini yakalayan bir TikTok videosunda, 21 yaşındaki oyuncuya ilk kez tanık olduğunda Guardiola'ya söylediklerini anlattı.

City’nin eski yıldızı, kısa süre önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olmak zorunda kalmıştı.

Arjantinli futbolcu, eski takım arkadaşı hakkında tutkuyla konuştu.

Sergio Agüero Phil Foden hakkında ne dedi?

Foden'ın Real Madrid'e attığı golün ardından Agüero, "Benim çekici prensim” yorumunda bulundu.

City’den Barcelona’ya transfer olan ve futbolu İspanyol ekibinde bırakan yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Beni dinleyin, ben Guardiola'ya ilk kez bir şeyler söyledikten sonra Foden'ı oynatmaya başladı.

“Kameraya, 'Pep, Foden'i oynat' dedim. Pep beni dinledi ve söylediğimi yaparak Foden'ı oynattı.”

Agüero, Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan maçtan bazı kareler paylaştı.

Arjantinli eski yıldızın, Vinicius Jr'ın golüne verdiği tepki de büyük bir ilgi topladı.

Sergio Agüero, Manchester City’nin genç yıldızı Foden’a büyük bir hayranlık duyduğunu ve bu düşüncesinin hiçbir zaman değişmediğini belirtti.

Foden, Real Madrid karşısında gösterdiği müthiş formun ardından 4 Mayıs'ta Madrid’de oynanacak ikinci maçta Bernabeu’ya çıkması en muhtemel oyuncular arasında bulunuyor.

Agüero neden emekli oldu?

Arjantinli eski golcü, 10 yıl boyunca formasını giydiği Manchester City’den bonservisi elinde olarak Barcelona’ya transfer oldu.

Ancak, Arjantinli yıldızın Camp Nou'daki zamanı ne yazık ki çok fazla uzun sürmedi.

Agüero'ya sadece birkaç ay sonra kalp sorunu teşhisi konuldu ve 2021'in sonunda 33 yaşındayken kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

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