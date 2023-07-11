Teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique’yi oturtan PSG, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe’nin geleceğine dair önemli bir karar verdi.

PSG ile gelecek yaz sona erecek olan kontratını uzatmamaya karar veren ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kylian Mbappe, büyük bir olasılıkla bu sezon da PSG forması giymeye devam edecek.

RMC Sport’ta yer alan habere göre PSG yönetimi sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kızgın olduğu Mbappe’yi kadroda tutacak ancak sahaya sürmeyecek.

RMC Sport’un muhabiri Daniel Riolo’nun aktardığı bilgiye göre PSG yönetimi yeni teknik direktör Luis Enrique’ye Mbappe’nin kadroda olduğunu ancak onu oynatmaması gerektiğini söyleyecek. Önümüzdeki günlerde durumuna ilişkin değişimler yaşanabilecek olan Mbappe için şu an için durum bu şekilde görünürken, yıldız ismin bu karar sonrası takınacağı tavır da merakla bekleniyor.

Yedek beklemeye hazır

PSG formasıyla oynadığı 260 karşılaşmaya 212 gol ve 98 asist sığdıran Mbappe’nin önümüzdeki yaz Real Madrid’e büyük bir imza parası karşılığında bedelsiz transfer olabilmek için bütün sezon oynamamaya hazır olduğu öne sürülüyor.

Yeni sezon öncesi Le Havre ve Al-Nassr ile hazırlık maçları yapacak olan PSG’de Mbappe’nin bu maçlarda süre alıp almayacağı da netleşmedi.