Kylian Mbappe'yi takımda tutmanın yollarını ayıran PSG yönetimi, dünyaca ünlü yıldızı çok kızdıracak bir hamleyi masaya yatırıyor.

Daha önce yaptığı açıklamada 2024 yazında sona erecek kontratını yenilemeyeceğini açıklayan ve PSG yönetimi tarafından büyük bir tepki gören Kylian Mbappe, Paris’e 600 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir kasa olan Le Thor’da yaptığı kişisel antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, PSG de yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmanın yollarını arıyor.

PSG’nin Japonya’da gerçekleştireceği sezon öncesi kampının başlamasına sayılı günler kala yeni bir sözleşme imzalamaması halinde Mbappe’yi satış listesine koymayı değerlendiren PSG yönetiminde sürpriz bir yaptırım da gündeme geldi. İspanyol basınından As’ta yer alan habere göre PSG yönetimi Mbappe’yi takımdan ayırıp, farklı bir oyuncu grubuyla çalıştırabilir.

Geçen yazki formül devreye girebilir

Bu ihtimal her ne kadar düşük görünse de PSG geçtiğimiz yaz takımdan ayrılması istenen Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, Rafinha ve Kehrer için bu yola başvurmuş ve bu oyuncular A takım antrenmanlarına alınmayıp farklı bir antrenörle çalışmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Mbappe’nin Pazartesi günü PSG’nin yeni teknik direktörü Luis Enrique ve başkan Al-Khelaifi ile bir araya gelmesi bekleniyor.