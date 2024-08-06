Fransız kulübü, Kylian Mbappe'nin yerini doldurmak için Manchester United ile Jadon Sancho'nun transferi hakkında görüşmelere başladı.

Kylian Mbappe'nin yerine henüz herhangi bir takviye yapmayan PSG Sky Sports'tan Dharmesh Sheth'e göre, Jadon Sancho'nun olası transferi için Kırmızı Şeytanlar ile görüşmelere başladı. Sheth, iki kulübün potansiyel anlaşmanın yapısını tartıştığını ve Sancho'nun bu harekete açık olduğunu belirtti.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon menajer Erik ten Hag ile yaşadığı çatışma nedeniyle ilk takım kadrosundan uzaklaştırıldı ve kısa süreliğine Borussia Dortmund'a kiralandı. Ancak, Sancho şimdi United kadrosuna geri döndü ve Hollandalı menajerle arasını düzeltmiş gibi görünüyor.

Ten Hag, hazırlık maçları sırasında Sancho'ya düzenli olarak oynattı ve yakın zamanda İngiliz kanat oyuncusunu yeni bir pozisyonda denemeyi düşündüğünü belirtti.

Jadon Sancho'nun sıradaki adımı

Kylian Mbappe'nin bu yaz bedelsiz olarak Real Madrid'e katılmasıyla, Luis Enrique eski kaptanın yerini alabilecek kaliteli bir kanat oyuncusu arıyor ve Sancho bu ihtiyacı karşılayabilir niteliklere sahip gibi görünüyor. Manchester United'ın PSG kadrosunda yer alan Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte ile ilgilenmesi de bu transferin takas formülüyle de gerçekleşebileceği yönündeki düşünceleri beraberinde getirdi. Sancho her ne kadar Manchester United'da beklentilerin uzağında kalsa da geçtiğimiz sezon Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı.