Adana Demirspor-Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür'ün penaltısı neden tekrarlandı? Kural ne diyor?

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında bordo mavili ekip Visca'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, topun başına gelirken penaltı vuruşundan yararlanamadı. Adana Demirspor kalecisi Muric, Abdülkadir Ömür'ün penaltısını kurtardı.

Ancak sonrasında VAR kontrolüyle maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor kalecisi Muric'in penaltı vuruşu anında kale çizgisinde olmadığını tespit etti.

Bu kararla birlikte Trabzonspor, penaltıyı tekrarladı ve bu sefer topun başına geçen Bruno Peres, takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

Kural ne diyor?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) konuya ilişkin kuralı ise şu şekilde:

"Penaltı vuruşu esnasında savunma yapan kalecinin bir ayağının en azından bir kısmı kale çizgisine temas etmelidir ya da kale çizgisi ile aynı hizada olmalıdır.

VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda ve kalecinin çizgi ihlali yaparak vuruşu kurtardığı durumlarda; hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda topa vurulduğu anda kalecinin arkadaki ayağı ile kale çizgisi arasındaki yeşil çim gözükürse, yani ayak çizgilerle temas halinde değilse, kaleci ihlal yapmış olarak kabul edilecektir.

Bu durumda kaleciye sarı kart gösterilecek ve penaltı tekrar edilecektir. Bu ihlal VAR tarafından da kontrol edilecek, ihlal halinde doğrudan müdahale (VAR) ile düzeltilecektir."

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