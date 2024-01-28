PSG Kylian Mbappe Real Madrid’e transfer olursa, Rafael Leao’yu kadrosuna katmak istiyor

Fransız basını PSG yönetiminin Mbappe sonrasındaki döneme hazırlandığını öne sürdü.

Fransız devi PSG ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe’nin takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken, Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. Telefoot’ta yer alan haberde PSG yönetiminin Mbappe’nin ayrılması halinde şimdiden en büyük kulüp efsanesi haline gelen oyuncunun yerini Rafael Leao ile dolduracağı belirtildi.

Haberde Leao’yu 2018’de Lille’e transfer eden futbol direktörü Luis Campos’un şu anda PSG’de görev yapmasının altı çizilirken, PSG’nin 2024 yazındaki en büyük transfer hedefinin Leao olacağı belirtildi.

Real Madrid Mbappe'den emin

Öte yandan Real Madrid yönetiminin Mbappe ile yaptığı görüşmeleri ilerlettiği ve İspanyol kulübünün bu transferden oldukça emin olduğu kaydedildi.

Bu sezon Milan formasıyla Serie A’da çıktığı 19 karşılaşmaya üç gol ve beş asist sığdıran Leao’nun kontratında 175 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Portekizli yıldız takımıyla olan kontratını uzatırken 5 milyon euro olan maaşı da yapılan görüşmelerin ardından Milan yönetiminin aldığı karar doğrultusunda zamlı bir şekilde 7 milyon euroya yükseltilmişti.