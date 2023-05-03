PSG Kylian Mbappe’nin yanına Rafael Leao’yu istiyor

Gelecek yaz hücum hattına önemli bir takviye yapması beklenen PSG, Avrupa’nın en gözde hücum oyuncularından birine kanca attı.

Ligue 1’de bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan ve son olarak sahasında Lorient’e 3-1 mağlup olan PSG, gelecek sezon Kylian Mbappe’ye eşlik edecek yeni bir forvet arayışlarına başladı.

Fransız ekibinin transfer listesindeki önceliğinin Milan ile oldukça etkili bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçiren Portekizli yıldız Rafael Leao olduğu öne sürüldü.

Le10sport’ta yer alan habere göre Milan sözleşmesi 2024 yazında sona erecek Leao ile yeni kontrat konusunda anlaştı ve resmi imzaların atılması oldukça yakın.

Milan'ın en etkili oyuncusu

Sezon başına 7 milyon euro kazanacağı 5 senelik bir sözleşme imzalaması beklenen Leao, mevcut kontratında yılda 1.4 milyon euro kazanıyordu. Performansı doğrultusunda büyük bir zam elde eden Leao’nun adı son dönemde Real Madrid ile de anılmıştı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen ve A takımdaki ilk deneyimini Jorge Jesus ile yaşayan Leao geçtiğimiz sezon 34 lig maçına 11 gol ve dokuz asist sığdırarak takımının Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı.

Bu sezon da şu ana dek 12 gol ve 7 asistle oynayan başarılı oyuncu, Napoli ile oynanan çeyrek final eşleşmesinde takımının en etkili ismi olmuştu.