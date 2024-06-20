Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren PSG'de oldukça düşük bonservisli bir isim gündeme geldi.

Kylian Mbappe’nin sözleşmesini tamamlamasının ardından Real Madrid’e imza atması sonrasında yıldız ismin yerine takviye arayışlarına başlayan PSG’de oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi. Ligue 1’in son şampiyonunun Lyon forması giyen Rayan Cherki için 18 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü. L’Equipe’te yer alan habere göre Lyon'un paraya ihtiyacı olması ve Cherki'nin de ayrılmak istemesi nedeniyle iki taraf kısa süre içerisinde anlaşmaya varabilir.



Lyon ile sözleşmesinin son senesine giren Cherki’nin bu yaz Fransa’nın Paris Olimpiyatları kadrosunda kendisine yer bulması bekleniyor.

Cherki de istekli

Hücuma dönük orta saha oyuncusu bu sezon üç gol attı ve takım arkadaşlarına yedi de gol pası verdi. Lyon altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç oyuncunun da kariyerine PSG’de devam etme konusunda son derece istekli olduğu belirtildi.



Mbappe’ye veda eden ve yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen PSG şu ana dek tek resmi imzayı 20 milyon euro karşılığında transfer ettiği Krasnodar’ın kalecisi Matvey Safonov’a attırmıştı. Luis Enrique’nin takımının özellikle EURO 2024’ün bitiminin ardından son derece agresif bir transfer politikasıyla önemli takviyeler yapması bekleniyor.