Fransız devi PSG, takımdan göndermek istediği Mbappe'nin yerini yıldız bir oyuncuyla doldurmayı planlıyor.

NE OLDU? RMC Sport'a göre PSG; serbest kalma maddesi 31 Temmuz'dan sonra 100 milyon Euro'ya (86 milyon £/108 milyon $) yükselmeden önce Dembele'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Parisliler tüm tutarı ödemeye hazır, ancak bunun sadece yarısının Barcelona kasasına gideceği, geri kalanının ise oyuncu ve menajerlerine ödeneceğin de farkında...

BÜYÜK RESİM: Dembele, kendisine beş yıllık bir sözleşme teklif edildiğinden ve kişisel şartlarla ilgili görüşmeler ileri bir aşamada olduğundan, transfere açık bir konumda bulunuyor. Yeni koç Luis Enrique tarafından PSG'ye gelmesi isteniyor.

VE DAHA FAZLASI: Haberde, Ousmane Dembele'nin gelişinin Kylian Mbappe'nin PSG'deki geleceğinden bağımsız olduğundan bahsediliyor.

Ancak her ihtimale karşı PSG, Mbappe'nin takımdan aryılmasını istediği için Dembele, Fransız süperstarın alternatifi olacak.

Mbappe'nin takımda kalma ihtimaline karşın da iki Fransızın kanatlarda oynama ihtimali bulunuyor. Ancak bu, Neymar Jr.'ı denklemin dışında bırakacağı için şimdilik tercih edilmeyecek gibi görünüyor. Ancak Mbappe ayrılırsa, Brezilyalı süperstar Enrique'nin 4-3-3 dizilişindeki yerini koruyabilir.

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SIRADA NE VAR? Geçen sezon 35 maça çıkan, sekiz gol atan ve dokuz asist kaydeden Dembele, Xavi'nin güvenilir yardımcılarından biri olduğunu kanıtladı.

Şimdi ise Fransa'nın başkentinde Enrique yönetiminde işleri bir adım öteye taşımak isteyecektir...