PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 finalinde karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain ile Inter maçı hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında final zamanı geldi. 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter karşı karşıya gelecek.

PSG ile Inter'in karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı maçı Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. PSG ile Inter daha önce resmi maçlarda hiç karşı karşıya gelmedi. İki kulüp tarihinde ilk kez resmi bir maçta birbirine rakip olacak.

Hakan Çalhanoğlu kariyerinde ilkleri yaşamak için çıkacağı maçta birçok kez tarihe geçebilir.

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Peki PSG ile Inter'in karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

PSG - Inter maçı hangi kanalda?

PSG ile Inter maçı 31 Mayıs 2025 Cumartesi Günü saat 22.00'da oynanacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğu da karşılaşmaya kariyerinde ilkleri yaşamak için çıkacak. Hakan Çalhanoğlu, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymesi halinde turnuvanın finalinde ikinci kez forma giyen ilk milli futbolcu olacak. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşaması halinde finalde forma giyerek kupayı kazanan ilk milli futbolcu olacak. Bunun yanında Hakan Çalhanoğlu, PSG'ye karşı gol atması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol sevinci yaşayan ilk milli futbolcu olarak kayıtlara geçecek.