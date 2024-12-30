PSG ile sözleşme krizi yaşayan yıldız oyuncu Manchester United'a transfer olmaya yakın

Manchester United, Ocak transfer dönemi için Paris Saint-Germain’in genç sol beki Nuno Mendes’i transfer listesine aldı. Fabrizio Romano, Kırmızı Şeytanlar’ın Mendes’e olan ilgisini doğruladı ve bu transferin Amorim’in sistemine uygun olduğunu vurguladı.

Nuno Mendes, Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatma görüşmelerinde tıkanma yaşadı. Mendes’in, kendisine önerilen maaşın bir 11 oyuncusu için yeterli olmadığını düşündüğü ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

PSG, Mendes'i takımda tutmak istese de sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girmesi, Manchester United'ın bu transferde elini güçlendiriyor. Mendes’in, Amorim’in sistemine hem savunmada hem hücumda katkı sağlayabilecek bir oyuncu olması, bu transferi daha cazip hale getiriyor.

Romano: "Mendes, United’ın radarında"

Fabrizio Romano, Manchester United’ın Mendes için ciddi bir ilgi gösterdiğini doğruladı. Romano, "Mendes, dünya futbolundaki en heyecan verici genç sol beklerden biri ve Amorim’in sistemine mükemmel uyum sağlayabilir. Ancak bu transfer kolay olmayacak çünkü PSG, Mendes'i takımda tutmak için yoğun çaba gösteriyor" dedi.

Manchester United’ın Mendes için resmi bir teklif sunup sunmadığı henüz netleşmedi, ancak PSG’nin sözleşme yenileme sürecinde yaşadığı sorunlar, Kırmızı Şeytanlar için bu transferi mümkün kılabilir.