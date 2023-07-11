Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, PSG’den Mauro Icardi’nin yanı sıra bir ismin daha transferinde sona yaklaştı.

Yeni sezona Süper Lig’de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilme hedefiyle giren Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile büyük oranda anlaşırken, bir başka Arjantinli oyuncu Leandro Paredes’ten de haber bekliyor.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile anlaşan Galatasaray’ın Paredes’i ikna turları sürüyor.

İki Arjantinli toplam 16 milyon euro

Habere göre Parades’in bonservisi için 6 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray, oyuncudan gelecek olumlu cevabı beklemeye geçti. Sarı-kırmızılı takımdan üç senelik kontrat teklifi alan Paredes ise son kararını vermeden önce tüm teklifleri değerlendirmeye almak istiyor.

Serie A ekiplerinden Lazio’nun da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu Çizme’de daha önce Roma ve Juventus formaları da giymişti.

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 39 maça çıkan Paredes, Roberto Mancini’nin yönetimi altında Zenit’te de forma giymişti. PSG ile Icardi için 10 milyon euroya anlaşan Galatasaray, her iki oyuncuyu da toplam 16 milyon euro karşılığında kadrosuna katmanın hesaplarını yaparken, teknik heyet de oyunculardan gelecek olumlu haberleri bekliyor.