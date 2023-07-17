Santrfor arayışlarını sürdüren PSG, Tottenham'ın İngiliz golcüsü için sürpriz bir teklife hazırlanıyor.

Lionel Messi’nin kontratının sonuna gelmesinin ardından takımdan ayrılmasıyla birlikte hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan PSG, Tottenham’ın İngiliz santrforu Harry Kane için harekete geçti. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgiye göre PSG, Kane için Tottenham’a yapacağı teklifte genç yıldız Xavi Simons’u da önerecek.

Bayern Münih’in de transfer etmek istediği Kane için oldukça kararlı görünen PSG, geçtiğimiz günlerde PSV’den geri alma opsiyonu kullanılarak takıma dahil edilen Simons’u gözden çıkardı.

Kane Avustralya kampına katılacak

Öte yandan Londra ekibi ise 2024'te sona ermesine rağmen, Kane’in bu yaz satılmayacağı yönündeki düşüncesini koruyor. 29 yaşındaki oyuncu şimdilik takımın takımının Avustralya kampına katılacak gibi görünüyor.

PSG’den PSV’ye bedelsiz transfer olan Simons, Hollanda ekibindeki ilk sezonunda 48 maça çıkmış ve bu karşılaşmalara 22 gol, dokuz asist sığdırmayı başarmıştı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunda gelecek yıllara damga vurması beklenen Simons, futbola Barcelona altyapısında başlamış ancak sonrasında PSG’ye transfer olmuştu.