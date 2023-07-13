Teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique’yi oturtan Fransız ekibi transferde sürpriz bir tercihe yöneldi.

Teknik direktörlük koltuğuna İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique’yi oturtan PSG’de Kylian Mbappe’nin ardından bir diğer dünyaca ünlü isim Gianluigi Donnarumma’nın geleceği de belirsizliğe dönüştü. Çalıştığı takımlarda geriden daha iyi oyun kurabilmek için her zaman pas kalitesi yüksek kaleciler tercih eden Luis Enrique’nin yeni bir kaleci isteyebileceği öne sürüldü.

İspanya Milli Takımı’nda görev yaptığı dönemde David de Gea yerine Unai Simon’u tercih eden ve bu tercihinde belirleyici faktörün Simon’ın pas kalitesi olduğunu belirten Enrique, uzun paslarda başarı oranı düşük olan Donnarumma’yı ilk 11’de tercih etmeyebilir.

Navas yolcu gibi

Sergio Rico’nun geçirdiği kaza nedeniyle tedavisine devam ediyor oluşu ve Keylor Navas’ın da sözleşmesinin son senesine giriyor olması PSG’yi yeni bir kaleci arayışına itebilir.

Yaz transfer döneminde Navas ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan PSG’nin kaleci tercihini yedek bir isimden mi yoksa Donnarumma ile ilk 11 için forma rekabetine girebilecek bir isimden yana mı kullanacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.

Geçtiğimiz sezon yüzde 76 kurtarış oranıyla oynayan 24 yaşındaki İtalyan kaleci, altyapısından yetiştiği Milan’dan transfer edilmişti.