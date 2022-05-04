Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransa Ligue 1’de “Yılın Oyuncusu” ödülü için adaylar arasında yer alırken takım arkadaşları Lionel Messi ve Neymar kısa listenin dışında kaldı.

Bu sezona harika bir başlangıç yapan Fransız golcü, attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezona damga vuracağının sinyalini veriyordu.

Ancak, yılın ilerleyen döneminde işler tam olarak onun istediği gibi gitmedi.

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yaşan genç yıldız, PSG’nin Real Madrid’e elenmesine engel olamadı ve Şampiyonlar Ligi rüyasını bu sezon da gerçekleştiremedi.

Ancak Mbappe, Fransa Ligi’nde gösterdiği üstün performansla ligin en iyi oyuncusu olmaya çok yakın.

Mbappe, Fransız oyuncular birliği (UNFP) tarafından ödül için öne sürülen beş oyuncudan birisi konumunda bulunuyor.

Fransız yıldız, PSG'nin bu sezon Ligue 1'de 10. şampiyonluğunu elde ettiği için çok önemli katkılar verdi.

25 gol atıp 15 asist yapan Mbappe, bu performansıyla kendisini Fransa'nın en iyi gol ve asist listelerinde birinci sıraya yerleştirdi.

Ligue 1'de "En İyi Oyuncu Ödülü" için başka kimler var?

PSG için 4 gol atan ve 13 maçta forma giyen Messi ile 11 gol ve altı asistlik katkısıyla Neymar'ın, listede olmaması sezon başında tahmin edilmesi zor bir sonuçtu.

Ancak Mbappe, son kısa listeye giren tek PSG oyuncusu oldu.

Rennes forveti Martin Terrier ve Ligue 1'de 21 gol atan Monaco'dan Wissam Ben Yedder, Marsilya’nın kahramanı Dimitri Payet ve Lyon'un Lucas Paqueta'sı ödül için hazır.

Bu arada, PSG'den Gianluigi Donnarumma, Nice'den Walter Benitez, Marsilya'dan Pau Lopez, Strasbourg'dan Matz Sels ve Nantes'tan Alban Lafont ise “Yılın Kalecisi” ödülü için adaylar arasında yer alıyor.

Pochettino, "Yılın Teknik Direktörü" olma şansını kaçırdı

PSG'yi lig şampiyonluğuna taşımasına rağmen Mauricio Pochettino, Yılın Teknik Direktörü ödülünü alamadı.

Marsilya ekibinin hocası Jorge Sampaoli, Nice başantrenörü Christophe Galtier, Rennes patronu Bruno Genesio, Nantes'in menajer Antoine Kombouare ve Strasbourg’un hocası Julien Stephan, Pochettino'nun giremediği listede bulunan teknik direktörler olarak dikkat çekiyor.

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