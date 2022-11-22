PSG Endrick için Palmeiras'ın kapısını çaldı

Fransız ekibi Palmeiras ile iki oyuncu için masaya otursa da istediği yanıtı alamadı.

Brezilya basınından UOL Esporte, son yıllarda yaptığı astronomik transferlerle dikkat çeken PSG'nin Palmeiras forması giyen iki genç oyuncu için bu kulübün kapısını çaldığını ancak ret cevabı aldığını öne sürdü. 16 yaşındaki Endrick ve 15 yaşındaki Estevao Willian için toplam 80 milyon euro önerdiği sürülen Fransız ekibinin bu teklifinin kabul edilmediği kaydedildi.

Başta Real Madrid olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü kulübün yakından takip ettiği Endrick, son dönemde A takımda da şans bulurken, genç oyuncunun dünya futbolunun önümüzdeki 20 yılına damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan PSG'nin olumsuz cevap almasına rağmen iki oyuncuya olan ilgisinin süreceği tahmin ediliyor.

Son dönemde Vinicius Junior ve Rodrygo gibi Brezilya'da yetişen iki genç yeteneği de kadrosuna katmayı başaran Real Madrid'in de gelecek yazdan itibaren Endrick için Palmeiras ile temaslara başlaması bekleniyor. Palmeiras'ın Transfermarkt'ta değeri 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için ne kadar bonservis isteyeceği ise bilinmiyor.