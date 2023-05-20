Fransız ekibi PSG'nin efsane oyuncularından Rothen, Bernardo Silva'yı önemli bir konuda uyardı.

NE OLDU? PSG'nin eski kanat oyuncusu Jerome Rothen, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya övgüler yağdırdı. Portekizli oyuncunun sahada harika bir bitirme yeteneği ve zekası ile mükemmel bir takım oyuncusu olduğunu belirtti.

Rothen ayrıca, Silva'yı yaz aylarında PSG'ye katılmaması konusunda uyardı, çünkü kulüp sahiplerinin oyuncuların başarılı olabileceği bir takım kurmak yerine sadece büyük transferler imzalamak istediklerini belirtti.

NE SÖYLEDİLER: RMC Sport'a konuşan Rothen, "Bernardo Silva sadece ekonomik sebepler ve yaşam ortamı için gelse çok büyük bir hata yapar. Eğer bu yüzden gelecekse sakın gelmesin!

"Eminim ki o bir yıldız olduğu için PSG onunla sözleşme imzalayacak. Bernardo Silva müthiş bir futbol oynuyor.

"Takım arkadaşları, onu iyi biliyor ve gerçekten zeki bir futbolcu. Guardiola'nın sahaya koymak istediğini en iyi yansıtan oyuncu, her şeye sahip, bu oyuncunun enfes bir klası var.

"Cumhurbaşkanı veya takım sahipleri, iyi bir takım kurmakla ilgilenmiyorlar. İsim yapmış oyuncularla sözleşme imzalamak istiyorlar.

"Bernardo Silva'yı özellikle Çarşamba günü oynanan maçın ardından daha çok sevdiler. Bu onlar için para sorunu değil. Onlar, takım kimyası için Bernardo Silva'yı istemiyorlar. Yıldız olduğu için istiyorlar" dedi.

BÜYÜK RESİM: Silva, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid'e karşı oynadığı maçın yıldızıydı. City, finale kalabilmek için Los Blancos'u 4-0 geride bırakırken Portekizli oyuncu müthiş bir oyun ortaya koydu.

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BERNARDO SILVA İÇİN SIRADA NE VAR? Silva, Pazar günü Pep Guardiola'nın ekibinin Premier Lig'de Chelsea ile karşılaşacağı maçta şampiyonluk yaşamak istiyor.