Fransız devi, 222 milyon Euro'ya transfer ettiği Neymar'ı elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

NE OLDU? Brezilyalı yıldız, 2022-23 sezonunu sakatlıklarla boğuşarak geçirdikten sonra Parc des Princes'teki geleceği hakkında sorular soruluyor.

Bu dönem 29 maçta 18 gol attı, ancak 19 Şubat'tan bu yana ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

BÜYÜK RESİM: 31 yaşındaki oyuncu bu sezon en iyi performansını gösteremese de Chelsea'nin sahibi Todd Boehly, bu yılın başında PSG patronlarıyla Neymar'la ilgili transfer görüşmeleri yaptı.

Brezilyalı yıldızın, önümüzdeki yaz transfer döneminde Maviler'in formasını giyme ihtimali şimdilik yüksek görünürken başka taliplerin de masada olduğu aktarılıyor.

VE DAHA FAZLASI: The Mirror, Chelsea'nin Neymar'ı almasının o kadar da kolay olmayacağının altını çizerken bu noktada bazı Avrupa devleriyle rekabet edebileceğini iddia ediyor.

Milli takımda 77 uluslararası gol rekorunu kıran Brezilyalı yıldız Neymar'a İngiltere'den ilginin arttığı söylenirken Newcastle United ve Tottenham gibi takımların da devreye gireceği vurgulanıyor.

Neymar, 2017 yazında Barcelona'ya 222 milyon Euro ödenerek dünya transfer rekorunu kırıp Paris'in yolunu tutmuştu.

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SIRADA NE VAR? Neymar'ın PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde 12 aylık bir opsiyon daha bulunuyor.

Ancak Ligue 1 şampiyonu, kadrosunu yenilemeyi düşünüyor ve 2023 yazı, onlara yaşlanan yıldızları için hatırı sayılır bir ücret talep etme imkanı sunabilir.