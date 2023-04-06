Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Kulüp, Fransız yıldızın onayı olmadan kullanılan videoyu kaldırdı.

Mbappe tanıtım videosundan şikayetçi oldu

Kampanyada Messi veya Neymar yoktu

PSG videoyu tüm sosyal medyadan kaldırdı

NE OLDU? Mbappe, PSG'nin 2023-24 kombine bilet tanıtım kampanyasında kendisinin izni olmadan kullanıldığı için hoşnutsuzluğu ifade ederek Instagram'dan paylaşım yaptı. Kulüp, bunun üzerine videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Mbappe, video kaldırılmadan önce konuyla ilgili şunları yazdı: "Görüşmenin içeriği hakkında hiçbir şekilde bilgilendirilmedim. Bu, basit bir röportaj gibi görünüyordu. Ancak yayımlanan bu videoyu kesinlikle onaylamıyorum. Ben zaten bu tip şeyler için bireysel imaj hakkı konusunda mücadele ediyorum. PSG büyük bir kulüp ve büyük bir aile, ama şunu söylemeliyim ki PSG, Kylian Saint-Germain değil!"

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

(C)Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Mbappe'nin sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar devam ediyor. Fransız yıldızın Real Madird'e gitmek istediğine yönelik birçok spekülasyon yapılıyor.