Tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Faslı sağ bek, PSG'nin Bayern deplasmanı öncesinde kadroya dahil edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak olan PSG'de tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Achraf Hakimi de kadroya dahil edildi.

Fransız savcılar geçtiğimiz hafta sonunda Hakimi'yi tecavüzle suçladıklarını ve 25 Şubat Cumartesi günü oyuncunun Paris'teki evinde meydana gelen bir olay sonrasında oyuncunun sorguya çekildiğini duyurmuştu.

Tüm bu suçlamalara rağmen kritik maç öncesi Faslı oyuncuyu Almanya'ya götürme kararı alan PSG'de oyuncunun ilk 11'de olup olmayacağı ise netleşmedi. Hakimi takımının Cumartesi günü Nantes ile oynadığı karşılaşmada tribünde yer alsa da kadroda yer almamıştı.

Almanya'da parlamıştı

Soruşturma altında olduğunun ortaya çıktığı gün FIFA'nın ödül töreninde yer alan Hakimi'nın herhangi bir yurt dışına çıkış yasağı ise bulunmuyor.

Yaşanan bu süreçte söz konusu mağdur kişiyle temas kurması yasaklanan Hakimi, Real Madrid altyapısından yetişmişti. Real Madrid'den Dortmund'a kiralanan ve ilk olarak burada dikkat çeken sağ bek, sonrasında Antonio Conte yönetiminde Inter formasıyla Serie A şampiyonluğu elde etmiş ve kariyerinin zirvesine çıkmayı başarmıştı.