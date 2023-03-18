Fransız basını Arjantinli efsanenin yeni sezonda Barcelona’nın formasını giyeceğini öne sürdü.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artan Lionel Messi’nin eski takımı Barcelona’ya dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü. Fransız basınından Foto Mercato’ya göre Messi, Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile de sürekli olarak iletişim halinde.

Habere göre PSG ile sözleşmesinin sona ermesini Barcelona’ya dönüş için altın bir fırsat olarak gören Messi’nin Katalan ekibine dönmesi için Barcelona’nın içinde bulunduğu ekonomik problemlerden ötürü bazı maddi fedakarlıklarda bulunması gerekiyor.

Barcelona maddi açıdan zorda

Öte yandan sadece Ronald Araujo ve Gavi’yi A takım kadrosuna dahil edebilmek için maaş bütçesini 200 milyon euro düşürmesi gereken Barcelona’nın Messi’yi kadroya katmak için izleyeceği yol da şimdiden büyük bir merak konusu.

PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinin ardından hedef adam haline gelen ve taraftarların tepkisiyle karşılaşan Messi’nin sezon sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon takımı adına 22 Ligue 1 karşılaşmasına çıkan Messi, bu maçlara 13’er gol ve asist sığdırarak, PSG’nin zirvede yer almasında önemli rol oynamıştı.