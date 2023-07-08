Kylian Mbappe, geleceği hakkında şifreli konuşarak spekülasyonları alevlendirdi.

Mbappe sadece kazanmak istediğini söyledi

Asla tatmin olmadığını ekledi

Şampiyonlar Ligi başarısızlığı hakkında sorumluluk kabul etmedi

NE OLDU? France Football tarafından millî arada yapılan ve bu hafta yayınlanan bir röportajda Mbappe, başarıya olan açlığını ve kulübünün tekrarlanan Şampiyonlar Ligi başarısızlıklarından duyduğu hayal kırıklığını özetledi.

NE SÖYLENDİ? Geleceği ve PSG'den ayrılma ihtimalinin sorulması üzerine Fransız yıldız, şunları söyledi: "Ayrılabileceğime inanmam için bir neden var mı? Hangi formayı giyersem giyeyim, nerede oynarsam oynayayım, hangi yıl olursa olsun asla tatmin olmadım. Sadece kazanmak istiyorum, asla tatmin olmayacağım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum."

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının hatırlatılması üzerine ise Mbappe, "Bu benim için bir soru değil. Takımı oluşturan, kadroyu organize eden insanlarla konuşmalısınız. Bu takımı kim kurdu? Ben sadece işimi olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Ligue 1'de üst üste beş kez yılın en iyi oyuncusu oldum. En fazla gol atan oyuncuydum. Bazen futbolda cam tavan denilen durumla karşılaşılır. Bu yüzden bu, benim için bir soru değil. Tepedekiler için bir soru" yorumunu yaptı.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin cevapları, oyuncunun kulüpteki memnuniyetsizliğinin altını çizdi. 2024'te sona erecek sözleşmeyi uzatmayı reddeden kulüp ile yıldız futbolcunun ilişkisinin nasıl şekil alacağı henüz belli değil. Öte yandan Real Madrid, Karim Benzema'nın ayrılmasının ardından Mbappe'yi yeniden gündemine almış durumda.

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KYLIAN MBAPPE VE PSG'Yİ NE BEKLİYOR? Yazın en büyük transfer spekülasyonları muhtemelen yine Mbappe üzerinden dönecek. Fransız yıldız, bu dedikoduların gölgesinde yakında PSG'nin sezon öncesi hazırlıklarına katılacak. Takımın yeni teknik direktörü Luis Enrique, Mbappe'nin moralini biraz yükseltebilir.