PSG’de yeni sezon planlaması Kylian Mbappe ve Fransız oyuncuların etrafında planlanıyor.

Bayern Münih’e elenerek Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden PSG’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı. PSG’de futbol yönetiminin en etkili isimlerinden biri olan Luis Campos’un yeni sezonda takımı Kylian Mbappe’nin etrafında kurmak istediği belirtilirken, Portekizli futbol adamının bu doğrultuda üç transfer hedefi belirlediği kaydedildi.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden Le Parisien’de yer alan habere göre sözleşmesi sona erecek Lionel Messi’nin yanı sıra Neymar ile de yolları ayırmayı planlayan PSG yönetimi Fransa Milli Takımı’nın ilk 11’inde oynayan daha fazla PSG oyuncusu olmasını hedefliyor ve Campos bu doğrultuda takımda daha fazla atletik ve Fransız oyuncu görmeyi arzuluyor.

Boy ortalaması artacak

Bayern Münih'ten Dayot Upamecano ve Real Madrid'den Aurélien Tchouaméni gibi isimleri transfer etmesi imkansız görünen PSG’nin öncelikli transfer hedeflerinin Eintracht Frankfurt’tan Randal Kolo Muani, OGC Nice’tan Khéphren Thuram ve Monaco’dan Youssouf Fofana olduğu kaydedildi.

Ligue 1’de son olarak Lyon’a kaybeden PSG’de Marco Verratti, Messi, Vitinha ve Renato Sanches’in boy ortalamalarının düşüklüğü de dikkat çekerken, yönetim bu transferlerle takımın boy ortalamasını da yükseltmek istiyor.