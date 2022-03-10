Liverpool oyuncuları ve taraftarlar 2021-22 İngiltere Lig Kupası galibiyetini Dua Lipa'nın 'One Kiss' şarkı sözlerine eşlik ederek kutlarken bazı futbolseverler şaşkına dönmüş olabilir.

Jürgen Klopp, kutlamaların son yıllarda Covid-19 nedeniyle aksadığına işaret ederek, "Uzun bir süre sonra pandemi kısıtlaması olmadan insanlarla birlikte kutlama yapmak gerçekten çok güzeldi" diyerek o anı anlattı.

Ama Kırmızılar neden bu şarkıyı söylüyor? GOAL, bu nedenleri inceliyor.

Liverpool taraftarları neden Dua Lipa'nın 'One Kiss' şarkısını söylüyor?

Liverpool taraftarları ile Dua Lipa'nın 'One Kiss'i arasındaki aşk ilişkisi, Ukrayna'nın Kiev kentinde gerçekleşen 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde liste başı rekoru kırması ile başladı.

UEFA; başlangıçta maçlardan önce bir performansın gerçekleşmesinin geleneğe aykırı olduğunu ve Amerikan sporlarının işleyişine benzediği için bu fikre şüpheyle bakmıştı.

Bazı futbolseverler, bu konseptten hala emin olmazken NSC Olimpiyskiy Stadyumu'na gelmek için seyahat eden 30.000 Liverpool taraftarı, 'One Kiss'in sözlerini gemide haykırarak söylüyorlardı.

Zinedine Zidane'ın Real Madrid’ine 3-1 yenildikleri Şampiyonlar Ligi finalinden sonra bile Liverpool taraftarlarının şarkıyı söylediği videolar, sosyal medyada viral oldu ve böylece yeni bir gelenek doğdu.

Dua Lipa, 2020'de Liverpool'un resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Gecenin en önemli anlarından biri kesinlikle tüm Liverpool taraftarlarının One Kiss'e eşlik eden videoyusunu izlemekti" dedi ve ekledi: "Çok onur duydum."

Dua Lipa hangi futbol takımını destekliyor?

WIRED ile yaptığı bir röportajda Dua Lipa, kendisini "Onursal Liverpool taraftarı" olarak tanımladı ve ayrıca, "Liverpool'u seviyorum ve kalbimde her zaman özel bir yerleri var" dedi.

Ancak, bazı Liverpool taraftarları, onun Liverpool'a bağlılığının bölündüğünü öğrenince hayal kırıklığına uğrayabilir.

Dua Lipa röportajında ​​şunları söyledi: "Babam ve erkek kardeşim Arsenal'i destekliyor ve Liverpool'u desteklediğimi söylersem başım büyük belaya girecek."

Liverpool taraftarları Dua Lipa'nın başka şarkılarını söylüyor mu?

Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana üç kez Grammy kazanan sanatçının birkaç büyük hit şarkı çıkarmasına rağmen, 'One Kiss' Liverpool taraftarlarını en çok etkileyen şarkı gibi görünüyor.

Bununla birlikte ünlü sanatçının, Liverpool'daki '2022 Geleceğin Nostaljisi' konseri Kırmızılara yeni bir heyecan getirebilir.

Dua Lipa'nın One Kiss şarkısının konusu ne?

Multi-Platin ödüllü romantik şarkının genel teması 'Aşık olmak kolaydır’ şeklinde tanımlanabilir.

Şarkı sözlerinde, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'ya aşık olmak için tek bir öpücüğün yeterli olduğunu ortaya koyan cümle dikkat çekiyor: “Bana aşık olmak için tek bir öpücük yeterlidir."

Şarkı elbette Dua Lipa tarafından söylenip icra edildi, ancak yapımcılığını İskoç DJ ve yapımcı Calvin Harris yaptı.

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