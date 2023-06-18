PSG'de Kylian Mbappe'nin yeni hocası belli oldu!

İdil Erin Tetik
Kylian Mbappe 'calm' PSG vs Bayern 2022-23Getty Images
PSGLuis EnriqueTransfersMikel ArtetaC. GaltierM. GallardoSérgio ConceiçãoLigue 1

Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in koltuğuna Luis Enrique'yi oturtacak.

  • Luis Enrique, PSG'nin ana hedefi
  • Galtier, Ligue 1 devinden ayrıldı
  • Mikel Arteta da listedeydi

NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, PSG, Julian Nagelsmann ile geçen başarısız görüşmelerin ardından Luis Enrique'ye yoğunlaştı. İspanya ve Barcelona'nın eski teknik direktörü, bu hafta Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü olabilir.

BÜYÜK RESİM: Nagelsmann ile görüşmeler olumsuz geçse de Paris Saint-Germain, Luis Enrique ile görüşmelerinden olumlu sonuç aldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Luis Enrique Selección Española Getty Images

Galtier PSG Clermont Ligue 1 2022 2023Getty Images

Mikel-Arteta(C)GettyImages

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