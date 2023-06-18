PSG'de Kylian Mbappe'nin yeni hocası belli oldu!

- Luis Enrique, PSG'nin ana hedefi
- Galtier, Ligue 1 devinden ayrıldı
- Mikel Arteta da listedeydi
NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, PSG, Julian Nagelsmann ile geçen başarısız görüşmelerin ardından Luis Enrique'ye yoğunlaştı. İspanya ve Barcelona'nın eski teknik direktörü, bu hafta Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü olabilir.
BÜYÜK RESİM: Nagelsmann ile görüşmeler olumsuz geçse de Paris Saint-Germain, Luis Enrique ile görüşmelerinden olumlu sonuç aldı.
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