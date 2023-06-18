PSG'de Kylian Mbappe'nin yeni hocası belli oldu!

Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in koltuğuna Luis Enrique'yi oturtacak.

Luis Enrique, PSG'nin ana hedefi

Galtier, Ligue 1 devinden ayrıldı

Mikel Arteta da listedeydi

NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, PSG, Julian Nagelsmann ile geçen başarısız görüşmelerin ardından Luis Enrique'ye yoğunlaştı. İspanya ve Barcelona'nın eski teknik direktörü, bu hafta Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü olabilir.

BÜYÜK RESİM: Nagelsmann ile görüşmeler olumsuz geçse de Paris Saint-Germain, Luis Enrique ile görüşmelerinden olumlu sonuç aldı.

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