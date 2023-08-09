Fransız devi PSG, takımdan ayrılmak isteyen Neymar dahil olmak üzere yıldızlarının gözünün yaşına bakmayacak.

NE OLDU? PSG'de çalkantılı bir yaz dönemi devam ederken yeni patron Luis Enrique'nin kadro dışı kararları gündeme bomba gibi düştü.

Fransız ekibinde Mbappe'den sonra; Neymar, Verratti, Hugo Ekitike, Juan Bernat ve Renato Sanches de kadro dışında kalan yıldızlar oldu.

VE DAHA FAZLASI: RMC Sport, Luis Enrique'nin sportif direktör Luis Campos ve her bir oyuncu arasındaki özel bir toplantıların ardından böyle bir karar alındığını bildirdi.

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BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin kulüpten ayrılmasına Kylian Mbappe'nin kadro dışı kararı eklenince Fransız devi PSG'de bolca çalkantılı bir dönem yaşanmıştı.

Bundan sonraki dönemde de krizlerin devam etmesi bekleniyor, çünkü Brezilyalı süperstar Neymar da kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

Bu flaş kadro dışı kararlarının ardından Neymar, Mbappe, Verratti ve Renato Sanchez'in de dahil doluğu 15 kişilik ekip, A takımdan farklı bir noktada antrenmanlarına devam edecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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PSG İÇİN SIRADA NE VAR?: Parisliler, 2023-24 sezonuna Cumartesi günü Parc des Princes'te Lorient'i ağırladıkları maçla başlayacaklar.