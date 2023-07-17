Sözleşme uzatmamakta direnen Kylian Mbappe, PSG’nin başkanıyla bir araya geliyor.

PSG ile 2024 yazında sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Kylian Mbappe takımının sezon öncesi hazırlıklarına dahil olurken, kısa bir süre içerisinde başkan Nasser Al-Khelaifi ile bir araya gelecek. Rutin sağlık kontrollerinin ardından Salı günü öğleden sonra takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan Mbappe, sonrasında PSG’nin yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere kısa süre başkan Al-Khelaifi de Salı günü takıma destek olabilmek için antrenmanı ziyaret etmeyi planlarken, bu durum iki ismin karşılaşmasını da beraberinde getirecek.

PSG satmaya hazır

Al-Khelaifi’nin yapılacak görüşmede Mbappe’den sözleşmesini uzatmasını ya da bu yaz takımdan ayrılması için kendisine takım bulmasını istemesi beklenirken, yıldız oyuncunun bu taleplere cevabı netlik kazanmadı.

Her geçen gün daha dezavantajlı bir duruma düşen PSG oyuncuyu gelecek yaz bedelsiz kaybetmek istemiyor ve bu nedenle yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkartmaya hazır. Kontratını tamamlaması halinde bonservis bedeli gibi yüksek bir ücreti imza bedeli olarak alabileceğini bilen Mbappe ise bu nedenle, takımla olan kontratını tamamlamayı hedefliyor.