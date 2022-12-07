PSG, Cristiano Ronaldo'ya kapılarını kapattı

Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, artık serbest olan Portekizli yıldıza teklif vermeyi reddetti.

İngiltere ve Borussia Dortmund'un yıldız adayı Jude Bellingham ile ilgilendiğini ifade eden PSG Başkanı Al-Khelaifi, Cristiano Ronaldo'nun kalitesini kabul etse de onu PSG'nin zengin kadrosuna sığdırmanın zor olacağını savundu.

Ne söylendi?

Sky News'a konuşan PSG Başkanı, Manchester United'dan ayrılmasının ardından Ronaldo'yu transfer edip etmeyeceğ sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Sahip olduğumuz üç oyuncu [Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe] varken bu çok zor. Ancak ona en iyisini diliyorum. O fantastik ve hâlâ harika bir oyuncu."

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PSG, kasım ayı sonlarında Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn'ın ardından Ronaldo için herhangi bir potansiyel hamleyi reddeden en son taraf oldu.

Söylentilere göre Ronaldo, Suudi takımı Al Nassr'a 400 milyon Euro'luk rekor bir transfer için anlaştı. Ancak 37 yaşındaki oyuncu o zamandan beri bu iddiaları yalanladı. Bu da Portekizli yıldızın seçeneklerinin artık azaldığı anlamına geliyor.

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Ronaldo'yu ne bekliyor?

Yıldız futbolcunun, geleceği hakkında alacağı herhangi bir karar muhtemelen Portekiz'in cumartesi günü Fas'a karşı oynayacağı çeyrek final karşılaşmasından sonra gelecek.