Katar'daki performansıyla göz dolduran Faslı yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

NE OLDU? PSG'nin hocası Christophe Galtier, kulübünün geçen hafta çok sayıda kanat oyuncusunun peşine düştüğü söylentisiyle hücum hattı için yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etti.

L'Equipe'e göre, Ziyech artık kulübün önceliği gibi görünüyor ve Faslı oyuncuyla kiralık sözleşme imzalamak için müzakereler ilerletildi.

Oyuncu ile kişisel şartlar üzerinde anlaşıldı ve takımlar şimdi imzanın ayrıntılarını görüşüyor.

PSG, son günlerde aralarında Zenit'ten Malcom, PSV'den Johan Bakayoko ve Lyon'un yıldızı Rayan Cherki'nin de bulunduğu çok sayıda seçeneği değerlendirdi.

Ancak PSG, tüm dikkatini Ziyech'e çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Pablo Sarabia, bu ayın başında Wolves'a gittikten sonra PSG'nin hücum derinliği azaldı.

20 yaşındaki Hugo Ekitike, takımda kalan tek doğal yedek forvet olurken Carlos Soler de her iki kanatta oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

NE SÖYLEDİLER?: Galtier, PSG'nin pazarda olduğunu ve kadrolarını güçlendirmeyi umduklarını itiraf etti.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Kulübün bir veya iki oyuncu almak için çalıştığını biliyorum. Elbette kendimizi güçlendirmeniz gerekiyor.

"Bir başlangıç yapmıştık, şu an sahip olduğumuzdan farklı bir hücum oyuncusu almamız gerekecek. Finansal fair play ile ilgili kısıtlamalarımız da var" dedi.

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PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Ligue 1 lideri, Ziyech'in imzasını yakında tamamlamaya çalışacak ve ayrıca, transfer penceresi kapanmadan önce Milan Skriniar'ı da kadrosuna katmak istiyor.