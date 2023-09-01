PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi: Mbappe ile harika bir ilişkimiz var

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, kadro dışı kalmasının izlerini sildi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe ile yürütülen görüşmelerin son derece olumlu ilerlediğini söyledi. Sezon öncesi kampı sırasında kadro dışı bırakılan oyuncu sezonun ilk haftasında forma giymezken, sonrasında teknik direktörü Luis Enrique tarafından şans bulduğu 129 dakikaya üç gol sığdırmayı başarmıştı.

Başkan ne söyledi?

RMC Sport’a konuşan Al-Khelaifi transfer döneminin kısa bir süre içerisinde sona erecek olmasına dikkat çekerken, “Kylian hala bir PSG oyuncusu. Kendisiyle çok güçlü bir ilişkimiz var. Muhteşem bir oyuncu ve harika bir profesyonel. Onunla ve ailesiyle oldukça olumlu görüşmelerimiz var. Yeni sözleşme konusunda ise şu an için görüş bildirmek istemiyorum” dedi.

Öte yandan Mbappe’nin durumunu yakından takip eden Real Madrid yönetimi yıldız oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor ancak Mbappe’yi gelecek yaz bedelsiz olarak kadroya katabilmek için oldukça istekli görünüyor. PSG ise dünya futbolunun en değerli oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapmayı planlıyor.