İZLE | Beşiktaş kaptanı Atiba, Maraş dondurmacısında zor anlar yaşadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tecrübeli kaptan Atiba ile devam edeceklerinin müjdesini vermişti.

Beşiktaş, sezon öncesi kampına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Şu sıralar izinli olarak tatilde olan Beşiktaş'ın yıldızları ise sezonun yorgunluğunu eğlenerek geçiriyor.

Son olarak Atiba, Maraş dondurmacısında yaşadığı zorlu anlarla objektiflere yakalandı. Kanadalı yıldız, dondurmacıdan bir türlü dondurmayı alamadı.

Maraş dondurmacılarının dünyaca ünlü hilelerine maruz kalan Atiba, eğlenceli anlar yaşadı.

Oğlu Noah da babasının yaşadığı şakaya kayıtsız kalamadı ve oldukça eğlenmiş göründü.

Ahtapotun kollarının yakalayamadığı tek şey 😅pic.twitter.com/ohKCUFy1FK — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 22, 2022

Atiba ile devam edilecek mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tecrübeli kaptan Atiba ile devam edeceklerinin müjdesini vermişti.

"8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi.

Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim."

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