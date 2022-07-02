Neymar ile yolları ayırmaya hazırlanan PSG'de Icardi'nin de bileti kesildi.

Teknik direktörlük koltuğuna Luis Campos'un oturmasının ardından kadroda yeniden yapılanmaya giden ve daha rekabetçi bir takım oluşturma adına Neymar'ı gözden çıkardığı öne sürülen PSG'de Mauro Icardi de satış listesine kondu. Fransız ekibiyle kontratı 2024'te sona erecek Arjantinli golcü Gianluca Scamacca'yı transfer etmek isteyen PSG'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.

Kontratının kalan bölümü için 25 milyon euro'luk alacağı bulunan Icardi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alan PSG oyuncu için en az 58 milyon euro talep edecek. Inter'den 2020 yılında 50 milyon euro'luk bonservis bedeli ve 8 milyon euro'luk bonuslarla transfer olan Icardi için zarar etmek istemeyen PSG yönetimi, bu yönde teklifleri kabul edecek.

En iyi dönemi Serie A'daydı

Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'nın gündeminde olduğu öne sürülen Icardi'nin 10 milyon euro civarındaki maaşı bu transferin gerçekleşme olasılığını bir hayli düşürüyor. Birkaç hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara sert bir çıkış yapan Icardi, kontratını PSG'de tamamlayacağını söylemişti.

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Geçen sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta beş gol atan 29 yaşındaki golcü kariyerinin en iyi dönemini Inter'e geçirmişti. Inter formasıyla 2017-2018 sezonunda 34 Serie A maçına 29 gol sığdıran Icardi, bu ligde toplamda 121 kez gol sevinci yaşamıştı. Kariyerinin ilk yıllarında Barcelona altyapısında da forma giyen Icardi, Arjantin Milli Takımı için ise hiçbir zaman birinci seçenek olamamıştı.

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